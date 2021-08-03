Tuning Torch Drag Yarışı Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “TuningTorchDrag Yarışı” öncesi yarış basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın TuningTorch ana sponsorluğunda organize ettiği ikinci yarışı, 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 2 günlük programla Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

Yarış öncesi Lefkoşa’da bulunan EziçRestaurant’ta yapılan toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıya; Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan ile Yönetim Kurulu üyeleri, Yarış Direktörü Talmaç Başkaya, Şampiyona sponsorlarından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yarışın ana sponsoru TuningTorch Direktörü Ömer İlhan Sayar ve destekçilerden Glo temsilcisi İsmail Kurt, Pera Pırlanta Direktörü Bilgin Çevik, Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin ve basın mensupları katıldı.

Yarışla ilgili bilgilerin verildiği toplantıyı çok sayıda basın mensubu takip etti. KKDSOD’nin organize ettiği, bu sezonun ikinci Drag Yarışı, sezonun ilk yarışında olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Yarışın kayıtları sürerken şu ana kadar 82 kaydın alındığı ve bunların 20’sinin ilk kez yarışa katılacak olan sporculardan oluştuğu açıklandı. 5 Ağustos Perşembe günü kayıtların tamamlanmasının ardından 6 Ağustos Cuma günü sıralama seansı yapılacak. Yarışçıların burada elde edecekleri derecelere göre saniye bazında sınıflara ayrılmasıyla 7 Ağustos Cumartesi akşamüzeri 17.00’de büyük heyecan başlayacak.

İkili çıkışlarla rakiplerini tek tek eleyen sporcular gece sonunda sınıf birincileri olacak ve takribi 23.00’da organizasyon son bulacak.



