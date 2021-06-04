Tünelde heyecan başladı

Sıralama turları yapılan Moto Drag ve Oto Drag yarışları, Akıncılar Tünelde, 4000’e yakın motor sporseverin önünde şenlik havasında gerçekleştirilecek

NecatiKÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD), Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK) ile işbirliğinde organize ettiği Cahit Necipoğlu Oto – Moto Drag Yarışı heyecanı başladı.

Akıncılar Tünelde dün sıralama turları ile başlayan yarış heyecanı, bugün Moto Drag ve Oto Drag yarışları ile devam edecek. Yarışa katılacak 17 motorile Drag yarışına katılacak 81 araba sıralama turlarınıgerçekleştirdiler.

Bugün 13:00 – 17:00 saatleri arasında Moto Drag,17:00 – 23:00 saatleri arasındaOto Drag yarışları düzenlenecek. Şenlik havasında gerçekleştirilecek olan yarışları, 4000’e yakın motor sporseverinin izlemesi bekleniyor.

