Tünelde heyecan başladı

NecatiKÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD), Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK) ile işbirliğinde organize ettiği Cahit Necipoğlu Oto – Moto Drag Yarışı heyecanı başladı.
Akıncılar Tünelde dün sıralama turları ile başlayan yarış heyecanı, bugün Moto Drag ve Oto Drag yarışları ile devam edecek. Yarışa katılacak 17 motorile Drag yarışına katılacak 81 araba sıralama turlarınıgerçekleştirdiler.
Bugün 13:00 – 17:00 saatleri arasında Moto Drag,17:00 – 23:00 saatleri arasındaOto Drag yarışları düzenlenecek. Şenlik havasında gerçekleştirilecek olan yarışları, 4000’e yakın motor sporseverinin izlemesi bekleniyor.
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