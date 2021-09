Tünel Yolu’nda son drag heyecanı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 1-2 Ekim tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor

Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. Pera Pırlanta, HP ChipTunning, Değirmenlik Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gülgün Süt, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Comment Printing, NEU Hospital, Veli’s, Tekin İletişim, Güven Sigorta, OverBoost ve Capital Radyo’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak. Yarış öncesi Eziç Lefkoşa’da basın toplantısı yapılarak organizasyon tanıtıldı. Toplantıda ana sponsor Mobile Link Cep Shop direktörü Mehmet Karadeniz, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Co-Sponsor firmalardan Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Kıbrıs’ın en hızlı arabaları bu yarışta olacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezonun hem yarışçı, hem izleyici bakımından en kalabalık yarışına hazırlanıyoruz. Güneyden şu ana kadar 6 ekibin kayıt yaptırması ve daha önceki yarışlarımızda araçları hazır olmayan yarışçılarımızın da katılımıyla, şu ana kadar 92 kayıt aldık. Buna bağlı olarak seyircilerimizin de artacağı kanaatindeyiz. Güneyden katılacak yarışçıların da en hızlı kategorilerde bot göstereceğini düşünürsek, bu yarış Kıbrıs’ın en hızlı arabaları pistte olacak. Bu yarış ayrıca bizim için çok duygusal bir yarış olacak. Yeni hava alanının yakın bir zamanda açılacak olmasıyla bizim Akıncılar Tünel Yolu’ndaki son yarışımız olacak. İlk günden beri tüm yarışlarımızı yaptığımız yere şimdi veda etme zamanı. Yeni yarış yerleri için çalışmalarımız sürüyor. Olumlu gelişmeler de var. En kısa zamanda bununla ilgili açıklama da yapacağız.”

Mehmet Karadeniz: desteğimizi sürdüreceğiz

Yarışın ana sponsoru, Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, “Öncelikle derneğimize ve yarış komitesine bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederiz. Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak hem yarışçı, hem de yarışın ana sponsoru olarak derneğimizin her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu sporun daha da gelişmesi için elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu hafta sonu yapılacak olan yarışımızda derneğimize ve yarışçılarımıza başarılar dilerken, seyircilerimize de keyifli bir organizasyon geçirmelerini temenni ederiz.”

Tolga Tekin: Sponsor olmaktan çekinmeyin

Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin, “Ben biraz sponsorluklarla ilgili konuşmak istiyorum. Biz en başından beri Drag yarışlarına sponsoruz çünkü Drag yarışlarının hem seyircisi, hem internet ortamından takipçisi çok fazla, hem de heyecanı çok fazla. Ben bizi izleyen iş insanlarına seslenmek istiyorum. Yarışlara sponsor olmaktan çekinmeyin. Gerçekten derneklerin ve yarışçıların sponsorluklara ihtiyacı var. Ben derneğimize, başkana ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Bilgin Çevik: Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olması gerekiyor

Pera Pırlanta KKTC Direktörü Bilgin Çevik, “İsmet başkanla sponsorluk işini konuştuğumuzda hiç düşünmeden destekleme kararı almıştık. Bu yarışta da desteğimizi sürdürüyoruz. Biz Kıbrıs’ta gençlerin bu sporlara daha çok meyilli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Başkan nezdinde derneğe de teşekkür ediyoruz bu tip organizasyonları yaptıkları için. Bu yarışın güneyden de katılımın artmasıyla daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum ve tüm yarışçılara başarılar diliyorum.

Gökhan Necipoğlu: Geçmiş yarışlar bu yarışla ilgili ipuçları veriyor

Cahit Necipoğlu Direktörlerinden Gökhan Necipoğlu, “Yarışla ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Geçmiş yarışlar her şeyi gösteriyor. Her organizasyonun sponsora ihtiyacı vardır fakat iyi organizasyonlar

daha kolay sponsor bulur. Hak ederek de bulur. Biz de daha önceki yarışlarda olduğu gibi bir ucundan tutmak istedik ve desteğimizi sürdürdük. Yaptığımız sponsorluğun maddi, manevi karşılığını da görüyoruz. Ben diğer arkadaşlarımıza da sponsorlukları için teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen yarışlarda yine birlikte olacağız. Teşekkür ederim.”

Yarış direktörü Olgun Bıçak yarışla ilgili bilgiler verdi.

1 Ekim Cuma akşamı 18.00-22.00 saatleri arasında ve 2 Ekim Cumartesi öğleden sonra 14.00-16.00 saatleri arasında sıralamaların yapılacağı organizasyonda heyecan, 2 Ekim Cumartesi akşamüzeri 16.00’da ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 92 kayıt alınan organizasyonun gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor. 2021 yılının ilk Drag yarışı Haziran ayında, ikinci yarışı ise Ağustos ayında yapılmış ve hem seyircilerden, hem de yarışçılardan büyük ilgi görüp, tam not almıştı. İlk iki yarışta olduğu gibi yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacak yarışın kayıtları 92’ye ulaştı. Sınır geçişlerinin testsiz başlaması ile beraber Rum kesiminden de şu ana kadar 6 kayıt alınan organizasyonda ülkemizin en hızlı araçları ve pilotları kozlarını paylaşacaklar. Kayıtlar 30 Eylül Perşembe günü sona erecek. Uzun bir süredir Drag yarışlarına ev sahipliği yapan Akıncılar Tünel Yolu’nun, yeni Havaalanının açılmasıyla artık ev sahipliği yapamayacak olmasından dolayı o bölgedeki son Drag yarışı olacak.