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Tufan: Pist için sözden ileri gidemiyoruz

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Tufan: Pist için sözden ileri gidemiyoruz
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği başkanı İsmet Tufan, büyük ilgi gören drag sporunun yapılacağı bir pistin olmamasının yanlışlığına dikkat çekti.
Her yarışa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm protokolü davet ediyoruz. Yarışlarımıza ilgi de gösteriyorlar. Orada pist sıkıntımızı kendilerine dile getiriyoruz. Sözler de alıyoruz.
Alınan sözlerden sonra kendilerini ziyaret edip hatırlatma yapıyoruz. Ancak hükümet değişiklikleri de etkisiyle ilerleme sağlayamıyoruz.
 
 
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