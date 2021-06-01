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Tufan: Etkinliğimiz rekor katılımla olacak

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KKDSOD, 5 Haziran'daki yarışı basına tanıtırken, başkan İsmet Tufan yaptığı açıklamada " Tünel'de KITMOK ile işbirliği içerisinde yıllardan sonra ilk etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Rekor katılımın olduğu yarış seyircili olacak ve şenlik havasında geçecek.” ifadelerini kullandı

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Tufan: Etkinliğimiz rekor katılımla olacak
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile Kıbrıs Türk Motosiklet Derneği, 5 Haziran'da Akıncılar (Ercan) Tünel'de Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 2 günlük ortak etkinlik düzenleyecek. KKDSOD tarafından Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı etkinliği ile ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi. Cuma günü sıralama turlarının olacağı yarış, Cumartesi günü 402 metrelik pistte gerçekleştirilecek. KKDSD başkanı İsmet Tufan basın toplantısında şu açıklamayı yaptı: "Akıncılar Tünel'de KITMOK ile işbirliği içerisinde yıllardan sonra ilk etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 81 kayıtla rekor bir katılımın olduğu yarış seyircili olacaktır. Yarış bir şenlik havasında geçecek. Müzik yayınları, yiyecek ve içecek standları olacak. 4,000'in üzerinde bir seyircinin alana geleceğini ön görüyoruz. Bu nedenle de seyirciyi geniş bir alana yayma çalışmamız vardır. Seyircilere maske ve dezenfektan hizmeti sunacağız. Seyircilerin de pandemi kurallarına uymasını bekliyoruz."
 
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