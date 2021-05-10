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Tufan: Drag pisti yapılması şart

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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği başkanı İsmet Tufan, ülkede drag pisti yapılmasının şart olduğunu açıklarken, yapılacak olan pist uluslararası da ilgi göreceğini de belirtti

Tufan: Drag pisti yapılması şart
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) başkanı İsmet Tufan, ülkede drag pisti yapılmasının şart olduğunu açıkladı.
İsmet Tufan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Drag yarışıülkemizde en yoğun ilgiyi gören motor sporlarından biridir.İlk etkinliğimiz olan antrenmanlara birbirinden güçlü 42 araç katıldı. İlk yarışımız için şimdiden 60 kayıt vardır.
Bu nedenle de ülkemizde dünya standartlarında bir drag pisti yapılması artık şarttır. Yapılacak olan pist uluslararası da ilgi görecek. Bu da ülke tanıtımına da yarar sağlayacaktır.”
 
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