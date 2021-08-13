Tozu dumana katacaklar

“Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, Car&Carssponsorluğunda ikinci kez yapılıyor. Yarış gece geçilecekAlayköy etabı ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı, 14-15 Ağustos tarihleri arasında, Car&Carssponsorluğunda ikinci kez yapılıyor. Kermiya bölgesinde bulunan Car&Cars oto galeri önünden 14 Ağustos Cumartesi akşamüzeri başlayacak olan ralli 2 günlük programla organize ediliyor. Ekipler 19.40’ta yapılacak start seremonisinin ardından 20.00 ve 21.00’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda Alayköy gece etabını geçecekler. Pazar günü, Yılmazköy Etabı art arda iki kez geçilecek. Etabın start saatleri 09.35 ve 10.35 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, Kanlıköy Etabı geçilecek. Kanlıköy Etabı start saatleri ise 12.10 ve 13.05 olarak açıklandı.

12 kilometrelik Kermiya Etabısaat 15.40 ve 16.25’te başlayacak. Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da Car&Cars önünde yapılacak.

