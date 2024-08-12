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Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12 galibiyetle şampiyona rekorunu kırdı.

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Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyona rekoru
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Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.
Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.
Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.
 
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