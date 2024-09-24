Tırmanmada sezonun üçüncü yarışı St. Hillarion’a

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda heyecan devam edecek

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Tuning Torch Tırmanma yarışı 28 Eylül Cumartesi Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek.

