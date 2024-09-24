Tırmanmada sezonun üçüncü yarışı St. Hillarion’a

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nda heyecan devam edecek
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 3. Tuning Torch Tırmanma yarışı 28 Eylül Cumartesi Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.