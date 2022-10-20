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Tırmanmada final zamanı

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Tırmanmada final zamanı
Basel Holding ana sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 22 Ekim Cumartesi son yarışları Kaplıca-Kantara yolunda gerçekleşecek.
Polaris, Near East Bank, GenPower,Limon, GoPro,Eurol, RinataParts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta  seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 ekibin start alacağı yarışlarda Methoidis Grygori ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak. En çok katılım ve Çekişmenin E4 kategorisinde yaşanması beklenirken, E2 Kategorisinde ise çekişme yaşanacak. İlk iki yarışa katılamayan Tırmanma Şampiyonasının son şampiyonu Deniz Denner de bu yarışta start alacak. 
Servis Alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. tırmanma yarışlarında ilk bölümün startı 12.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.
 
Kayıt Listesi ise şu şekilde :
 
1 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi LancerEvo  E2
2 2 Doğa Koyuncu Hasan Damdelen Mitsubishi LancerEvo 9 E2
3 3 Kemal Topçuoğlu Behiç Topçu Honda Civic E3
4 4 MethoidisArygorou GrygorisArygorou Mitsubishi LancerEvo III E2
5 5 Ahmet Bağrıaçık Huri Bağrıaçık Nissan Skyline E4
6 6 Hasan Yücebaş   Crosskart E1
7 7 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2
8 8 Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic E3
9 9 Onat Kutlar   Honda Civic E3
10 10 Onur Gani Emine Keremoğlu Nisan Silvia E4
11 11 Can Yılmaz İbrahim Can Eroğlu Nissan Silvia E4
12 12 Tancan Kemaller Gökhan Özkarayel Nisan Silvia E4
13 14 Şenol Çelepçi Mehmet Çağla Ford FiestaProto E2
14 15 Nikolas Charalambos   Suzuki Vitara E1
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