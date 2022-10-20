Tırmanmada final zamanı

Polaris, Near East Bank, GenPower,Limon, GoPro,Eurol, RinataParts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen 3. ve 4. yarışın aynı gün içinde yapılacağı ve bir günde 5 kez çıkış yapacağı yarışta seyirciler tırmanma coşkusuna doyacak. 14 ekibin start alacağı yarışlarda Methoidis Grygori ile Doğa Koyuncu arasında şampiyonluk yarışı yaşanacak. En çok katılım ve Çekişmenin E4 kategorisinde yaşanması beklenirken, E2 Kategorisinde ise çekişme yaşanacak. İlk iki yarışa katılamayan Tırmanma Şampiyonasının son şampiyonu Deniz Denner de bu yarışta start alacak.
Servis Alanı ve ödül töreninin de Kantara meydanında gerçekleşeceği Basel Holding 3.ve 4. tırmanma yarışlarında ilk bölümün startı 12.00 da verilecek ve Kantara Kısa ve Uzun etaplarında toplamda 5 çıkış gerçekleşecek.
Kayıt Listesi ise şu şekilde :
|1
|1
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi LancerEvo
|E2
|2
|2
|Doğa Koyuncu
|Hasan Damdelen
|Mitsubishi LancerEvo 9
|E2
|3
|3
|Kemal Topçuoğlu
|Behiç Topçu
|Honda Civic
|E3
|4
|4
|MethoidisArygorou
|GrygorisArygorou
|Mitsubishi LancerEvo III
|E2
|5
|5
|Ahmet Bağrıaçık
|Huri Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|E4
|6
|6
|Hasan Yücebaş
|Crosskart
|E1
|7
|7
|Gölgem Paşa
|Ali Paşa
|Subaru İmpreza
|E2
|8
|8
|Hasan Karlıtaş
|Halil Çolakoğlu
|Honda Civic
|E3
|9
|9
|Onat Kutlar
|Honda Civic
|E3
|10
|10
|Onur Gani
|Emine Keremoğlu
|Nisan Silvia
|E4
|11
|11
|Can Yılmaz
|İbrahim Can Eroğlu
|Nissan Silvia
|E4
|12
|12
|Tancan Kemaller
|Gökhan Özkarayel
|Nisan Silvia
|E4
|13
|14
|Şenol Çelepçi
|Mehmet Çağla
|Ford FiestaProto
|E2
|14
|15
|Nikolas Charalambos
|Suzuki Vitara
|E1