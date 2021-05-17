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Tırmanma şampiyonası Mersinlik'te başlayacak

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Tırmanma şampiyonası Mersinlik'te başlayacak
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasından sonra Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasını da başlatıyor.
Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası, 22 Mayıs Cumartesi Mersinlik'te saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasında Doğa Koyuncu şampiyon olmuştu.
 
 
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