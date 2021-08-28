Tırmanma heyecanı St. Hilarion’da yaşanacak

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği şampiyonalar devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı da gerçekleştirilecek. 4 Eylül Cumartesi günü St. Hilarion yolunda gerçekleşecek olan tırmanma yarışında, şampiyonada iddialı tüm pilotlar start alacak.
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