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Tırmanma heyecanı St. Hilarion’da yaşanacak

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Tırmanma heyecanı St. Hilarion’da yaşanacak
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği şampiyonalar devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı da gerçekleştirilecek. 4 Eylül Cumartesi günü St. Hilarion yolunda gerçekleşecek olan tırmanma yarışında, şampiyonada iddialı tüm pilotlar start alacak.
 
 
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