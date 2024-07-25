Tatar: “Sizin başarınız Kıbrıs Türk halkının başarısıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Drift NEU Racing Team pilotu Avrupa şampiyonu Enver Haskasap ve ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası yarışmalarda tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde KKTC adına yer almalarının gurur verici olduğunu ifade ederek, Haskasap ve ekibini tebrik etti.

“Uluslararası platformlarda derece almanız ülkemizin tanıtımı, KKTC’nin temsiliyetidir. Sizin başarınız Kıbrıs Türk halkının başarısıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Haskasap ve ekibinin başarılarının devamını temenni etti.

