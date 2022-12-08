Tatar NEU Drift Team Pilotu Haskasap ve yabancı driftçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap ve yurt dışından gelen driftçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada,i drift sporunda ortaya konan irade ve başarıların, kendisini gururlandırdığını belirtti..

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların uluslararası etkinliklerde KKTC bayrağını taşıyarak KKTC’yi temsil etmesinin, göğüslerini kabarttığını vurguladı.

Motor sporlarının, dünyada ve ülkede ilgi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu spor dalında dünya çapında önemli işler başarmış sporcularla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, bu vesileyle dostluk, kardeşlik ve barış mesajı verildiğini ifade ederek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

