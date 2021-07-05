Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği, 2021 sezonunun ilk Supermoto yarışı, “Worldtech & ProGym Supermoto Yarışı” gerçekleştirilirken, Supermoto A sınıfında Yakup Çavuşgil, Supermoto B sınıfında ise Çağlar Çakır birinci oldular

Uzun bir Pandemi arasının ardından 2021 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezon gerçekleştireceği iki Supermoto yarışından ilkini geçtiğimiz Pazar günü Zet Leisure Center’de gerçekleştirdi.

WorldTech Büroteknik ve ProGym’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışa geleceğin minik sporcuları da renk kattı. 19.00’da başlayan ve 1,1 kilometre uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılan yarışta pilotlar sıralama seansının ardından 15 dakika + 2 tur esasına göre iki kez piste çıkıp birincilik mücadelesi verdiler. Her seans arasında minik sporcular, babalarının da eşliğinde parkurda gösteri turu attılar. WorldTech ve ProGYM’in yanı sıra, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 2 sınıfta mücadele yapıldı. Supermoto A sınıfında Yakup Çavuşgil birinci olurken, Kalkimacos Kallimachou ikinci, Serdar Nergis üçüncü oldu. Supermoto B sınıfında Çağlar Çakır birinci, Mesut Akbayır ikinci, Dimitri Meitanis üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Öztürk ve eski sporculardan Ahmet Türkoğlu takdim etti. Yarışın sponsoru Worldtech ve Pro GYM direktörü Yakup Çavuşgil’e ise teşekkür plaketini KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu takdim etti.

Dereceler:

Supermoto A

1.Yakup Çavuşgil - 181

2.Kalkimacos Kallimachou - 1

3.Serdar Nergis - 33

Supermoto B

1.Çağlar Çakır - 17

2.Mesut Akbayır - 146

3.Dimitri Meitanis - 147

