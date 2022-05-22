Supermotocular yarışlara hazırlanıyorlar

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Derneği tarafından bu yıl düzenlenen yarış takvimi içinde yapılacak Süpermoto Yarışları için yarışmacılar antrenmanlara başladılar.
Zet Karting tesislerinde Cumartesi günü yapılan ilk antrenmana Yakup Çavuşgil, Serdar Nergiz, Dimıtris Meitanis katıldı.
Süpermoto Yarışlarının ilki 25 Haziran’da yapılacak, 2.yarış 16 Temmuz ve 3.yarışın ise 20 Ağustos’da yapılması bekleniyor.
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