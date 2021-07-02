Supermoto heyecanı Zet’te yaşanacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği ve 2021 sezonunda yapılacak iki Supermoto yarışından ilki olan “Worldtech&ProgymSupermoto Yarışı” ZetLeisure Center’de gerçekleştiriyor

Uzun Pandemi arasından sonra 2021 sezonuna hızlı başlangıç yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK); Enduro, Motokros, MotoDrag, Geleceğin Sporcuları etkinliği ve Moto Tırmanma yarışlarının ardından bu sezonun ilk Supermoto yarışını gerçekleştiriyor.

KITMOK adına yılın altıncı organizasyonu olacak olan yarış, Pazar günü ZetLeisure Center’de yapılacak. WorldTechBüroteknik ve ProGym’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarış, 19.00’ta başlayacak ve takribi 21.00’de son bulacak.

Zet Pistinde 1,1 km uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak yarışta pilotlar sıralama seansısonrasıda 15 dakika + 2 tur esasına göre iki kez piste çıkıp birincilik mücadelesi verecekler.

WorldTech ve ProGYM’in yanı sıra, Güven Sigorta, LungoCafe, Capital FM, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan organizasyona, Supermoto A ve Supermoto B olmak üzere 2 sınıfta kayıtlar alınacak.

