banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
44 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
36 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
93 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
25 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
145 0
banner661
banner682

Supermoto heyecanı Zet’te yaşanacak

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği ve 2021 sezonunda yapılacak iki Supermoto yarışından ilki olan “Worldtech&ProgymSupermoto Yarışı” ZetLeisure Center’de gerçekleştiriyor

banner666
Supermoto heyecanı Zet’te yaşanacak
Uzun Pandemi arasından sonra 2021 sezonuna hızlı başlangıç yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK); Enduro, Motokros, MotoDrag, Geleceğin Sporcuları etkinliği ve Moto Tırmanma yarışlarının ardından bu sezonun ilk Supermoto yarışını gerçekleştiriyor.
KITMOK adına yılın altıncı organizasyonu olacak olan yarış, Pazar günü ZetLeisure Center’de yapılacak. WorldTechBüroteknik ve ProGym’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarış, 19.00’ta başlayacak ve takribi 21.00’de son bulacak.
Zet Pistinde 1,1 km uzunluğunda hazırlanan parkurda yapılacak yarışta pilotlar sıralama seansısonrasıda 15 dakika + 2 tur esasına göre iki kez piste çıkıp birincilik mücadelesi verecekler.
WorldTech ve ProGYM’in yanı sıra, Güven Sigorta, LungoCafe, Capital FM, Capital Türk ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan organizasyona, Supermoto A ve Supermoto B olmak üzere 2 sınıfta kayıtlar alınacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.