St.Hilarion 'a tırmanacaklar

15 EKİP YARIŞACAK
Basel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji, Near East Bank, RinataPartsOils, Caldini, Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.
14:00'da ilk aracın start alacağı 1. Tırmanma yarışında servis alanı da Boğaz Kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.
Start Listesi
|SIRA NO
|KAPI NO
|PİLOT
|CO-PİLOT
|ARAÇ
|SINIF
|1
|1
|Deniz Denner
|Ömer Topçu
|Mitsubishi LancerEvo 5
|E2
|2
|2
|Doğa Koyuncu
|Mazda RX-7
|E4
|3
|3
|Berk Balkanlar
|Taner Balkanlar
|Mitsubishi LancerEvo 3
|E2
|4
|4
|Gölgem Paşa
|Ali Paşa
|Subaru İmpreza
|E2
|5
|5
|Ahmet Bağrıaçık
|Huri Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|E4
|6
|6
|Ömer İlhan Sayar
|Nissan Silvia
|E4
|7
|7
|İbrahim Say
|YasminSalahi
|Nissan Silvia
|E4
|8
|8
|MethoidisArygorou
|GrygorisArygorou
|Mitsubishi LancerEvo III
|E2
|9
|9
|Önem Biçentürk
|Hüseyin Ayrılmazkardeşler
|Nissan Silvia
|E4
|10
|10
|Coşkun Gürel
|Mazda RX-8
|E4
|11
|11
|Kemal Akeler
|Baran Akeler
|Mitsubishi LancerEvo VI
|S2
|12
|12
|Hasan Yücebaş
|Crosskart
|E3
|13
|14
|İbrahim Can Eroğlu
|Can Yılmaz
|Nissan Silvia
|E4
|14
|15
|Tezer Zornacıoğlu
|Ergün Utkan Poyrazlı
|Nissan Silvia
|E4
|15
|16
|Çağatay Uygun
|Servet Ünsal
|Nissan 350z
|E4