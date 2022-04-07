St.Hilarion 'a tırmanacaklar

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 15 ekibin katılımıyla 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde yapılacak

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF 1 1 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi LancerEvo 5 E2 2 2 Doğa Koyuncu Mazda RX-7 E4 3 3 Berk Balkanlar Taner Balkanlar Mitsubishi LancerEvo 3 E2 4 4 Gölgem Paşa Ali Paşa Subaru İmpreza E2 5 5 Ahmet Bağrıaçık Huri Bağrıaçık Nissan Skyline E4 6 6 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia E4 7 7 İbrahim Say YasminSalahi Nissan Silvia E4 8 8 MethoidisArygorou GrygorisArygorou Mitsubishi LancerEvo III E2 9 9 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazkardeşler Nissan Silvia E4 10 10 Coşkun Gürel Mazda RX-8 E4 11 11 Kemal Akeler Baran Akeler Mitsubishi LancerEvo VI S2 12 12 Hasan Yücebaş Crosskart E3 13 14 İbrahim Can Eroğlu Can Yılmaz Nissan Silvia E4 14 15 Tezer Zornacıoğlu Ergün Utkan Poyrazlı Nissan Silvia E4 15 16 Çağatay Uygun Servet Ünsal Nissan 350z E4

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası birinci yarışı 9 Nisan Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek. Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan Birinci Tırmanma Yarışı saat 14.00'da start alacak.15 EKİP YARIŞACAKBasel Holding ana sponsorluğunda, Basel enerji, Near East Bank, RinataPartsOils, Caldini, Genpower, Eurol, Limon, Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen tırmanma şampiyonasında son sezonun şampiyonu Deniz Denner , ikincisi Doğa Koyuncu ve üçüncüsü Berk Balkanlar da yarışta start alacaklar.14:00'da ilk aracın start alacağı 1. Tırmanma yarışında servis alanı da Boğaz Kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran yol trafiğe 13.30 da kapanacak.Start Listesi