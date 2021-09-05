St. Hilarion’da Denner – Topçu zirveye sürdü

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışında müthiş çekişme yaşanırken, Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi, 0,369 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu’yu geride bıraktı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding anasponsorluğunda, Basel enerji,Near East Bank, RinataPartsoils, Caldini, Genpower, LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de destekleri ile düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 2. yarışı 11 aracın katılımıyla Boğaz – St. Hilarion ’da gerçekleşirken 11 araç da finiş gördü.2. Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başladı. Yarışta, ekipler 2,5 km’lik Boğaz – St. Hilarion etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez geçtiler.2. Tırmanma yarışında Genel Klasman sıralamasında müthiş çekişmeyaşanırken, Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider oldular. İkinci 0,369 saliselik gibi küçük bir farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Berk Balkanlar – Taner Balkanlar ikilisi oldular.Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti;E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar, üçüncü ise Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi oldular.E4’de birinci Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ömer İlhan Sayar – Ümit Say ikilisi, üçüncü ise Kürşat Güdül oldu.Kadın pilotlar sıralamasında birinci Pilotlarda Gölgem Paşa ve Co Pilotlarda Çimen Biçentürk oldular.