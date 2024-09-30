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St. Hilarion ' a en hızlı Loucas Christoforou tırmandı

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St. Hilarion ' a en hızlı Loucas Christoforou tırmandı
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2024 Basel Holding Tırmanma Şampiyonası 3. Tuning Torch Tırmanma Yarışı 28 Eylül Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolunda gerçekleşti.28 Ekibin kayıt yaptırdığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışta 21 araç finiş gördü.
Saat 14.00 da başlayan yarışı Loucas Christoforou St. Hilarion etap rekorunu kırarak 1.19.831 ile yarışı kazandı. Yarışı az bir farkla ikinci olarak Şampiyona lideri Deniz Denner-Ömer Topçu olurken , üçüncü ise Andreas Christoforou oldu .
E1 Kategörisinde Loucas Christoforou,E3 kategörisinde Behiç Topçu-Ahmet Demiray , E4 Kategörisinde Görkem Eren-Sergen Saçlı, S2 Kategörisinde Çağkan  Bozalanlar-Erol Barçın,E2 de Deniz Denner-Ömer Topçu , Kadınlarda Emine Şüküroğlu ve Gençler de ise Alpay Erosal birinci olarak tamamladılar .
 
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