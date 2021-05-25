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Sprint heyecanı Sinde’de devam edecek

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Sprint heyecanı Sinde’de devam edecek
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı yapılacak.
Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı, 29 Mayıs Cumartesi günü Sinde Ralli Sprint olarak İnönü’de gerçekleşecek. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı Hamitköy’de yapılmış ve Fikri Macila’nın zaferi ile tamamlanmıştı.
 
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