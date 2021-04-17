Sınıf R’nin kazananı Edim

Gökhan KUZU

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının ilk yarışı güzel bir organizasyonla tamamlandı.

Pandemi süreci içerisinde insanlara büyük moral veren Karaoğlan Hamitköy Ralli Sprint'e 19 araba katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Edim Macila, Sınıf R, birincisi oldu.

Sınıf R’de Edim Macila– Ayşe Alptürk Macilaikilisi birinci olurken, Önder Zaim – Emre Üngüder ikinci oldu.

