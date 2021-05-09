Sınıf N birinciliği Çocukların

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup ana sponsorluğunda; 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

ZetKarting özel etabı ile başlayıp, ZetKarting pistinde tamamlanan yarışta sınıflara göre dağılımda Sınıf N’de birinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi olurken, ikinciliği ÇağkanBozalanlar – Mehmet Demirağ elde etti.

