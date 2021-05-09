Sınıf 1’de birincilik Buğur’un

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup ana sponsorluğunda; 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.
ZetKarting özel etabı ile başlayıp, ZetKarting pistinde tamamlanan yarışta sınıflara göre dağılımdaSınıf 1 birincisi ise Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu oldular.
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