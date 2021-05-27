Sinde’de ralli heyecanı yaşanacak

İnönü köy meydanından,21 ekibin start alacağı Sinde Ralli Sprint’te ekipler 3 kez 10 km’lik etabı geçecekler

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 2. yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü Sinde Ralli Sprint olarak İnönü’de gerçekleşecek.

Sinde Ralli Sprinte tüm iddialı pilotların da aralarında olduğu 21 ekip start alacak. Bu arada Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Sinde Ralli Sprint ile ilgili harita ve dökümanları, kurumun sitesinden yararlandı. Sinde Ralli Sprint öncesinde yapılan ilk sprint yarışı olan Hamitköy Ralli Sprinti, Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi kazanmıştı.

Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisinin lider götürdüğü şampiyonada, ilk yarışın ikincisi Enver Haskasap – Halil Mulla, üçüncüsü Cahit Yetkili – Harun Çakır, iki kez ralli şampiyonu olmuş olan Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, son yarışların etkili ismi Murat Aşık – NebilÖneral gibi iddialı pilotların yanında birbirinden süratli pilotlar İnönü de kıyasıya mücadele edecekler.İnönü köy meydanına kurulacak olan servis alanı ile start alacak olan yarışta,ekipler 3 kez İnönü’deki 10 km’lik etabı geçecekler.

İnönü özel etabı yıllardan sonra oluşturulan seyir noktası ile eski ralli kros pistinin de bir bölümünü kullanacak ve yarışı izlemek isteyen motorsporseverler kolayca bu noktaya ulaşabilecekler. Saat 16.30 da yine servis alanında gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak yarışta maske,mesafe ve hijyen kurallarına da uyulacak.

