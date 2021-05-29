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SİNDE Ralli Sprint’de Lider Denktaş - Mişon!

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Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası’nın 2.  yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü 21 aracın katılımıyla İnönü’de gerçekleşirken, Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, ikinci Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ve Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi de üçüncü oldu

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SİNDE Ralli Sprint’de Lider Denktaş - Mişon!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ve yan kuruluşları ana sponsorluğunda, Limasol Online, Mulla Rent A Car, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Near East Bank yan sponsorluklarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası’nın 2.  yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü 21 aracın katılımıyla İnönü’de gerçekleşti. Ralli, 21 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

2. Ralli Sprint yarışı güneşli ve serin hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve bölgede yaşayan yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.08’de başladı. Ekipler 10km’lik etapta 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, ikinci Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ve Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi de üçüncü oldu. Sınıf 1’de birinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla olurken, ikinci Kerim Hacımevlüt – Özcan Kahvecioğlu ikilisi, üçüncü ise Salih Çelikkaya – Özker Özçelebi ikilisi geldi. Sınıf N’de, birinci Çağkan Bozalanlar – Hasan Odun, ikinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ve üçüncü Mehmet Karaoğlan – Mehmet Çoşar ikilisi oldu. Sınıf T2’de birinci Serhat Karaoğlan – Şeref Karaoğlan olurken, Sınıf R’de birinci Önder Zaim – Emre Üngüder, ikinciliği ise Hasan Yücebaş elde etti.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 1,257 saniyelik farkla Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncü ise Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular.

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF
1 4 Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 New Generation 00:06:14,522 2
2 3 Cahit Yetkili Harun Çakır Volkswagen Polo R5 00:06:15,779 2
3 1 Fikri Macila Doğa Koyuncu Skoda Fabia R5 00:06:24,923 2
4 2 Enver Haskasap  Halil Mulla Skoda Fabia R5 00:06:24,943 2
5 5 Murat Aşık Nebil Öneral Ford Fiesta R5 00:06:31,655 2
6 7 Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 00:06:43,818 2
7 6 Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX 00:06:47,733 N
8 10 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 00:06:52,507 N
9 9 Buğur Kambillili Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo VI 00:06:52,635 1
10 8 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX 00:06:53,237 N
11 14 Kerim Hacımevlüt Özcan Kahvecioğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 00:06:56,946 1
12 11 Abdullah Topal Serdar Sevinç Mitsubishi Lancer Evo IX 00:07:00,548 N
13 21 Önder Zaim Emre Üngüder Canam Maverick X3 00:07:01,606 R
14 16 Salih Çelikkaya Özker Özçelebi Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:07:03,048 1
15 12 Vural Vurur Gökan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VII 00:07:03,436 1
16 17 Mehmet Demirağ Damla Ülker Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:07:08,886 1
17 15 Hüseyin Yarkıner Arda Öksüzoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 00:07:24,402 1
18 19 İbrahim Kara Hasan Yiğittürk BMW M3 00:07:44,472 3
19 22 Hasan Yücebaş CrossKart 00:07:46,611 R
20 18 Mehmetali Yavaşoğlu Sinan Yıldırımlar Ford Fiesta R2 00:07:57,734 4
21 20 Serhat Karaoğlan Şeref  Karaoğlan Tomcat 00:08:17,029 T2

 
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