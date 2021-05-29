SİNDE Ralli Sprint’de Lider Denktaş - Mişon!

Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası’nın 2. yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü 21 aracın katılımıyla İnönü’de gerçekleşirken, Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, ikinci Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ve Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi de üçüncü oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ve yan kuruluşları ana sponsorluğunda, Limasol Online, Mulla Rent A Car, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Near East Bank yan sponsorluklarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası’nın 2. yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü 21 aracın katılımıyla İnönü’de gerçekleşti. Ralli, 21 aracın finiş görmesiyle tamamlandı.

2. Ralli Sprint yarışı güneşli ve serin hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve bölgede yaşayan yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.08’de başladı. Ekipler 10km’lik etapta 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Sınıf 2’de birinci Rauf Denktaş – Mehmet Mişon, ikinci Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi ve Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi de üçüncü oldu. Sınıf 1’de birinci Buğur Kambillili – Mehmet Çağla olurken, ikinci Kerim Hacımevlüt – Özcan Kahvecioğlu ikilisi, üçüncü ise Salih Çelikkaya – Özker Özçelebi ikilisi geldi. Sınıf N’de, birinci Çağkan Bozalanlar – Hasan Odun, ikinci Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi ve üçüncü Mehmet Karaoğlan – Mehmet Çoşar ikilisi oldu. Sınıf T2’de birinci Serhat Karaoğlan – Şeref Karaoğlan olurken, Sınıf R’de birinci Önder Zaim – Emre Üngüder, ikinciliği ise Hasan Yücebaş elde etti.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 1,257 saniyelik farkla Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncü ise Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi oldular.