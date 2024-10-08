Sezonun en büyük rallisine rekor katılım

Cumartesi günü Yılmazköy ve Kanlıköy Etabı
12 Ekim Cumartesi günü Yılmazköy ve Kanlıköy etapları ikişer kez geçilecek. Uzun bir aranın ardından ilk kez 17 kilometre uzunluğunda hazırlanan Yılmazköy etabı 11.33’de başlayacak. İkinci etap 12.46’da başlayacak. Ardından yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda hazırlanan Kanlıköy etabı geçilecek. Kanlıköy etabının ilk geçişi 15.09’da ikinci geçişi ise 16.12’de olacak. İki etap da Aktepe olarak bilinen bölgenin çevresinde hazırlandı ve start noktası Türkeli yolunda olacak. Seyirci noktası Hacıali çiftliklerinin yanında bulunan zıplama noktası olarak hazırlanırken etapların finiş noktası ise Kanlıköy’de olacak.
Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları geçilecek
Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini Gönyeli-Alayköy Belediyesi yapacak. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Ekim Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı 4 kilometrelik Kozan etabı olacak. Etabın izleme noktası Kozan yolu üzerinden asfalt atlama noktası olacak. Etabın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi. Günün ikinci etabı ise 10.46’da başlayacak olan Şirinevler Etabı olacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan etap, Şirinevler’de bitecek. Tekrar 12.09’da Kozan etabı ve 12.52’de Şirinevler etabı geçilerek servis alınacak. Servisin ardından iki kez art arda Plümer etabı geçilerek ralli sona erecek. Yaklaşık 11 kilometrelik Plümer etabı 16.25’de ve 17.18’de başlayacak. izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 18.00’de başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.
Rallide 24 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 46 ekip yarışacak
Sezonun en büyük rallisinin kayıt işlemleri tamamlandı. Yenikent Şehir İçi Özel Seyirci Etabında Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 22 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 24 ekip yarışacak. Böylece cuma akşamı Yenikent Bulvarı toplam 45 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan rallide puan katsayısı 1.5 olacak. 8’i R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 24 ekibin 8’i sınıf 2’de, 6’sı Sınıf 1’de, 4’ü Sınıf N’de, 4’ü sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası’na da puan verecek olan rallide özel ödüller de sahiplerini bulacak.
Program
11 Ekim Cuma
Gönyeli-Yenikent Şehir Turu: 17.00
Drift ve Pist Araçları Gösterisi: 18.00
Start Yenikent Bulvarı: 19.00
Yenikent SSS: 19.43
12 Ekim Cumartesi
Servis A: 10.05
Yılmazköy 1: 11.33
Yılmazköy 2: 12.46
Servis B: 14.06
Kanlıköy 1: 15.09
Kanlıköy 2: 16.12
Servis C: 16.42
13 Ekim Pazar
Servis D: 09.05
Kozan 1: 10.03
Şirinevler 1: 10.46
Kozan 2: 12.09
Şirinevler 2: 12.52
Servis E: 15.12
Plümer 1: 16.25
Plümer 2: 17.18
Podyum Yenikent: 18.00
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 2024 Kayıt Listesi:
|No
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|1
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Halil Mulla
|Volkswagen Polo GTI Rally2
|2
|2
|2
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Evrensel
|Skoda Fabia Rally2
|2
|3
|3
|Bilgimer Rally Team
|Selen Bilgimer
|Sabahittin Dağlı
|Mitsubishi Lancer Evo6
|1
|4
|4
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Skoda Fabia Rally2
|2
|5
|5
|Goodyear Racing Team
|Cevdet Alptürk
|Mehmet Çağla
|Skoda Fabia Rally2
|2
|6
|6
|İbrahim Y. Argün
|Hande Küfi
|Mitsubishi Lancer Evo9
|N
|7
|7
|Bilgimer Rally Team
|Sadık Bilgimer
|Buse Bilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo8
|1
|8
|8
|Stage Cars Rally Team
|Zeki Demirdeş
|Cihan Anıl Şahin
|Ford Fiesta Rally2
|2
|9
|9
|NEU Drift Racing Team
|Sami Doğan
|Ali Burhan
|Skoda Fabia Rally2
|2
|10
|10
|Stage Cars Rally Team
|Ahmet Özerdem
|Kani Avkıran
|Mitsubishi Lancer Evo9
|1
|11
|11
|Cem Yudulmaz
|Ahmet Gürün
|Ford Fiesta Rally2
|2
|12
|12
|Goodyear Racing Team
|Güner Şevketoğlu
|Arkın Şevketoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo9
|N
|13
|14
|Çelebçi Motorsport Team
|Mustafa K. Baran
|Gökan Bolatçıoğlu
|Ford Fiesta Proto
|1
|14
|15
|Zaim Kömürleri Rally T.
|Önder Zaim
|Barış Hürkol
|Mitsubishi Lancer Evo9
|N
|15
|16
|Stage Cars Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Nebil Öneral
|Mitsubishi Lancer Evo9
|N
|16
|17
|Goodyear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Ford Fiesta S2000
|2
|17
|18
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Ahmet Buzlukçu
|Fiat Palio
|4
|18
|19
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugeot 206
|4
|19
|20
|Mert Yudulmaz
|Deniz Gümüş
|Ford Fiesta Rally4
|4
|20
|21
|Biricik Rally Team
|Hakan Biricik
|Ahmet Biricik
|Subaru Impreza
|1
|21
|22
|Bilgimer Rally Team
|Hüseyin Yarkıner
|Ümit Koçak
|Mitsubishi Lancer Evo8
|1
|22
|23
|Bilgimer Rally Team
|Hasan Karlıtaş
|Ömer Karanfil
|Honda Civic
|4
|23
|24
|Tolga Güllü
|Hasan Önderol
|Canam Maverick
|R
|24
|25
|NEU Drift Racing Team
|Erdaş Uçaner
|TBA
|Canam Maverick
|R
Yenikent Bulvarı Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri
|No.
|Pilot
|Araç
|1
|X000
|Turgut Bürüncük
|Morris
|2
|X00
|Mehmet Adalı
|Ford Escort
|3
|X0
|Dinç Yüceöz
|Ford Escort
|4
|X1
|Kemal Topçuoğlu
|Honda Civic
|5
|X2
|Hüseyin Şüküroğlu
|Mitsubishi Lancer Evo8
|6
|X3
|Ali Güran Tahsin
|Mazda Mx5
|7
|X4
|Onat Kutlar
|Honda Civic
|8
|X5
|İbrahim Yücebaş
|Nissan Silvia
|9
|X6
|Celal Bozbeyli
|Nissan Silvia
|10
|X7
|Ahmet Öksüzoğluları
|Nissan Silvia
|11
|X8
|Bekir Özsusuzlu
|Nissan Silvia
|12
|X9
|Akay Akbil
|BMW E92
|13
|X10
|Mehmet Akçen
|Nissan Silvia
|14
|X11
|Yusuf Çocuk
|Nissan Silvia
|15
|X12
|Erol Özteknik
|Nissan Skyline
|16
|X14
|Görkem Eren
|Nissan Silvia
|17
|X15
|Kürşat Güdül
|Nissan Silvia
|18
|X16
|Hayrettin Bardak
|Nissan 350Z
|19
|X17
|Orhan Keleş
|Nissan Silvia
|20
|X18
|Ali Köroğlu
|Mini
|21
|X19
|Jale Kuset
|Citröen C2
|22
|X20
|Ahmet Bağrıaçık
|Nissan Silvia