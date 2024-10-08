Sezonun en büyük rallisine rekor katılım

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Rallide 24 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 46 ekip yarışacak

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI Rally2 2 2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 3 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo6 1 4 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 5 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 6 6 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo9 N 7 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo8 1 8 8 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 2 9 9 NEU Drift Racing Team Sami Doğan Ali Burhan Skoda Fabia Rally2 2 10 10 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo9 1 11 11 Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2 12 12 Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo9 N 13 14 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Gökan Bolatçıoğlu Ford Fiesta Proto 1 14 15 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo9 N 15 16 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo9 N 16 17 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2 17 18 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçu Fiat Palio 4 18 19 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 19 20 Mert Yudulmaz Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally4 4 20 21 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 21 22 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo8 1 22 23 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ömer Karanfil Honda Civic 4 23 24 Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R 24 25 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner TBA Canam Maverick R

No. Pilot Araç 1 X000 Turgut Bürüncük Morris 2 X00 Mehmet Adalı Ford Escort 3 X0 Dinç Yüceöz Ford Escort 4 X1 Kemal Topçuoğlu Honda Civic 5 X2 Hüseyin Şüküroğlu Mitsubishi Lancer Evo8 6 X3 Ali Güran Tahsin Mazda Mx5 7 X4 Onat Kutlar Honda Civic 8 X5 İbrahim Yücebaş Nissan Silvia 9 X6 Celal Bozbeyli Nissan Silvia 10 X7 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia 11 X8 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia 12 X9 Akay Akbil BMW E92 13 X10 Mehmet Akçen Nissan Silvia 14 X11 Yusuf Çocuk Nissan Silvia 15 X12 Erol Özteknik Nissan Skyline 16 X14 Görkem Eren Nissan Silvia 17 X15 Kürşat Güdül Nissan Silvia 18 X16 Hayrettin Bardak Nissan 350Z 19 X17 Orhan Keleş Nissan Silvia 20 X18 Ali Köroğlu Mini 21 X19 Jale Kuset Citröen C2 22 X20 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 47. Kez yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda ve Gönyeli-Yenikent Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 11 Ekim Cuma akşamüzeri saat 17.00’de yapılacak olan Gönyeli-Yenikent şehir turu ile başlayacak. 18.00’de Yenikent Bulvarı’nda hazırlanacak olan Seyirci Özel Etabı’nda Drift ve Pist araçlarının gösterisi başlayacak. 19.00’da ise rallinin start seremonisi yapılarak büyük heyecan başlayacak.12 Ekim Cumartesi günü Yılmazköy ve Kanlıköy etapları ikişer kez geçilecek. Uzun bir aranın ardından ilk kez 17 kilometre uzunluğunda hazırlanan Yılmazköy etabı 11.33’de başlayacak. İkinci etap 12.46’da başlayacak. Ardından yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda hazırlanan Kanlıköy etabı geçilecek. Kanlıköy etabının ilk geçişi 15.09’da ikinci geçişi ise 16.12’de olacak. İki etap da Aktepe olarak bilinen bölgenin çevresinde hazırlandı ve start noktası Türkeli yolunda olacak. Seyirci noktası Hacıali çiftliklerinin yanında bulunan zıplama noktası olarak hazırlanırken etapların finiş noktası ise Kanlıköy’de olacak.Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini Gönyeli-Alayköy Belediyesi yapacak. Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Ekim Pazar günü Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı 4 kilometrelik Kozan etabı olacak. Etabın izleme noktası Kozan yolu üzerinden asfalt atlama noktası olacak. Etabın başlama saati ise 10.00 olarak belirlendi. Günün ikinci etabı ise 10.46’da başlayacak olan Şirinevler Etabı olacak. Kılıçarslan’dan başlayacak olan etap, Şirinevler’de bitecek. Tekrar 12.09’da Kozan etabı ve 12.52’de Şirinevler etabı geçilerek servis alınacak. Servisin ardından iki kez art arda Plümer etabı geçilerek ralli sona erecek. Yaklaşık 11 kilometrelik Plümer etabı 16.25’de ve 17.18’de başlayacak. izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 18.00’de başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.Sezonun en büyük rallisinin kayıt işlemleri tamamlandı. Yenikent Şehir İçi Özel Seyirci Etabında Drift, Tırmanma ve Pist yarışı ekiplerinden oluşan 22 pilotun gösterisinin yanı sıra rallide 5 farklı sınıfta 24 ekip yarışacak. Böylece cuma akşamı Yenikent Bulvarı toplam 45 ekibin gösterisi ile ralliye doyacak. Şampiyonluk yarışı için oldukça önemli olan rallide puan katsayısı 1.5 olacak. 8’i R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 24 ekibin 8’i sınıf 2’de, 6’sı Sınıf 1’de, 4’ü Sınıf N’de, 4’ü sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası’na da puan verecek olan rallide özel ödüller de sahiplerini bulacak.Gönyeli-Yenikent Şehir Turu: 17.00Drift ve Pist Araçları Gösterisi: 18.00Start Yenikent Bulvarı: 19.00Yenikent SSS: 19.43Servis A: 10.05Yılmazköy 1: 11.33Yılmazköy 2: 12.46Servis B: 14.06Kanlıköy 1: 15.09Kanlıköy 2: 16.12Servis C: 16.42Servis D: 09.05Kozan 1: 10.03Şirinevler 1: 10.46Kozan 2: 12.09Şirinevler 2: 12.52Servis E: 15.12Plümer 1: 16.25Plümer 2: 17.18Podyum Yenikent: 18.00