Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor



8 Eylül Perşembe günü tamamlanacak. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcısı Ali Gürler, Mardo Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Abraş, Kıbrıs MandellaHome&Garden Direktörleri Berke Değirmencioğlu ile Sesilia Değirmencioğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İSMET TUFAN: GİRİŞ BİLETLERİNİZİ ATMAYIN, SPONSORUMUZUN ZENGİN HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ OLACAK

Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak olan Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı için burada bulunuyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle yine gece yarışı olarak planladığımız organizasyonda Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi akşamüzeri ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 77 kayıt aldık ve bu sayının Perşembe gününe kadar artmasını bekliyoruz. Bu yarışta kadın sporcularımızın sayısında artış var. 5 değerli kadın sporcumuz pistte olacak. Yine güneyden de 5 hızlı otomobil ve pilot bizlerle olacak. Türkiye’den bu yarışa katılım olmadı çünkü takvimimiz çakıştı ve aynı tarihlerde Türkiye’de de yarış olacak. Seyirciler için piste giriş ücretini ekonomik krize rağmen arttırmadık ve yine 50 TL olarak belirledik. Seyircilerimizin biletlerini atmamalarını önemle duyurmak isterim çünkü sponsorumuzun yapılacak çekilişle zengin hediyeleri olacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı internetle GelengülProduction’ın yapacağı canlı yayın yine sayfalarımızdan yayınlanacak ve piste gelemeyecek olan Motorsporseverler yarışımızı takip edebilecek. Yine bir diğer sponsorumuzMardo, yiyecek içecek standlarını kurarak orayı adeta bir MardoCafe’ye çevirecek ve seyircilerimize hizmet sunacak. Tüm alanın güvenliği ise şampiyona ana sponsorumuz Güven Sigorta tarafından sağlanacak. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

ÇAĞAN KUBİLAY: TARTIŞMASIZ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta olarak biz tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en büyük organizasyonlarından birine dâhiliz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonların yapılabilmesi için maddi manevi desteğe ihtiyaç vardır. Ben de buradan yetkililere seslenerek bundan sonraki yarışların daha güzel olabilmesi için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Yine güzel bir yarış olacağını düşünüyorum ve halkımızı Cumartesi akşamüzerinden itibaren Akıncılar Tünel Yolu’na bekliyorum.”

MEHMET KARADENİZ: BÖYLE BÜYÜK ORGANİZASYONLARI KKTC’DE HENÜZ KİMSE YAPAMADI

Yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon ikinci kez ana sponsor olarak yarışa destek oluyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonra da her zaman derneğimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı, Başkanımıza ve derneğimize teşekkür ederim. Yarışçılarımıza başarılar diler, seyircilerimize de iyi seyirler dilerim.”

BERKE DEĞİRMENCİOĞLU:BU SPOR DALI TABİRİ CAİZSE LASTİK YAKARAK LAYIK OLDUĞU YERE DOĞRU İLERLEMEKTEDİR

Kıbrıs MandellaHome&Garden Direktörlerinden Berke Değirmencioğlu şirketleriyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin önemli firmalarından Sönmez Plastik’in Kıbrıs ayağı olan şirketlerinin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtti. Motorsporlarının özel ilgileri olduğunu söyleyen Değirmencioğlu: “Motorsporları şirketimiz için çok önemlidir. Dünya ülkelerinde çok büyük sevgi ve ilgi duyulan bir spor dalıdır. Ülkemizde de derneğimiz, sponsorlar ve sporcular sayesinde bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir. Ben burada direktörümüz Sesilia Değirmencioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına tüm yarışmacı arkadaşlara kazasız belasız bir yarış dilerim.”

HÜSEYİN ABRAŞ: SPORCULARIN İLERİ SÜRÜŞ ZEVKLERİNİ GÜVENLİ ORTAMLARDA YAPMALARINI DESTEKLİYORUZ

Mardo ailesi olarak adadaki Otomobil sporlarına katkı yaparak gençlerin bu güzel sporları, ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda tatmin etmelerini destekliyoruz. Bu tip organizasyonlarla ayrıca adada daha güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını da destekliyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Etkinlik boyunca Mardo ailesi olarak yiyecek-içecek standlarımızda misafirlerimize hizmet veriyor olacağız. Yetkililere teşekkür ederken, sporculara da başarılar dileriz.”

ALİ GÜRLER: BÖYLE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA YENİDEN SPONSOR OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Ali Gürler: “Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Drag Yarışları en sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen sporlardan bir tanesi. Büyük özveri isteyen bu yarışa katkı koyan ve katılacak olan herkesi yürekten kutluyorum. Drag Yarışları gibi hızlı olan 4G ve 5G teknolojisine de en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Tüm yarışçılara başarılar ve keyifli yarışlar diliyorum.”

OLGUN BIÇAK: KATEGORİ BİRİNCİLERİNE TOPLAM 35BİN TL ÖDÜL

Son olarak söz alan Yarış Direktörü Olgun Bıçak, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Beş yarışlık 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop DragYarışı”nın 9 Eylül Cuma akşamüzeri 17.00’de sıralamalarla başlayacağını söyleyen Bıçak, 10 Eylül Cumartesi akşamüzeri 17.00’de ise ikili eşleşmelerin olacağını söyledi. 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağını aktaran Olgun Bıçak, her sınıfın birincisinin yararlanacağı toplam 35bin TL’lik ödül dağıtılacağını da duyurdu Mobile Link Cep Shop ana sponsorluğunda yapılacak Drag yarışı için hazırlıklar tamamlandı. 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı” 9-10 Eylül tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor. Yarış öncesi düzenlenen toplantı ile organizasyon basına tanıtıldı. LifecellDigital’in iletişim sponsorluğunda, CapitalRadio’nun medya sponsorluğunda, MandellaHome&Garden, HashtagPerformance, Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, NEU Hospital, Mardo, Prime Cars ve Değirmenlik Belediyesi’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış, 9 Eylül Cuma günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak sıralamalarla başlaya cak. Organizasyonda heyecan, 10 Eylül Cumartesi günü 17.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 77 kayıt alınan organizasyona güneyden 5 sporcu katılacak. 5 de kadın sporcunun piste çıkacağı organizasyonun kayıtları8 Eylül Perşembe günü tamamlanacak. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür yardımcısı Ali Gürler, Mardo Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Abraş, Kıbrıs MandellaHome&Garden Direktörleri Berke Değirmencioğlu ile Sesilia Değirmencioğlu ve KKDSOD yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bu sezon 5 yarış olarak planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü yarışı olacak olan Mobile Link Cep Shop Drag Yarışı için burada bulunuyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle yine gece yarışı olarak planladığımız organizasyonda Cuma akşamüzeri sıralamalar, Cumartesi akşamüzeri ise yarışımız başlayacak. Şu ana kadar 77 kayıt aldık ve bu sayının Perşembe gününe kadar artmasını bekliyoruz. Bu yarışta kadın sporcularımızın sayısında artış var. 5 değerli kadın sporcumuz pistte olacak. Yine güneyden de 5 hızlı otomobil ve pilot bizlerle olacak. Türkiye’den bu yarışa katılım olmadı çünkü takvimimiz çakıştı ve aynı tarihlerde Türkiye’de de yarış olacak. Seyirciler için piste giriş ücretini ekonomik krize rağmen arttırmadık ve yine 50 TL olarak belirledik. Seyircilerimizin biletlerini atmamalarını önemle duyurmak isterim çünkü sponsorumuzun yapılacak çekilişle zengin hediyeleri olacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı internetle GelengülProduction’ın yapacağı canlı yayın yine sayfalarımızdan yayınlanacak ve piste gelemeyecek olan Motorsporseverler yarışımızı takip edebilecek. Yine bir diğer sponsorumuzMardo, yiyecek içecek standlarını kurarak orayı adeta bir MardoCafe’ye çevirecek ve seyircilerimize hizmet sunacak. Tüm alanın güvenliği ise şampiyona ana sponsorumuz Güven Sigorta tarafından sağlanacak. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta olarak biz tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en büyük organizasyonlarından birine dâhiliz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonların yapılabilmesi için maddi manevi desteğe ihtiyaç vardır. Ben de buradan yetkililere seslenerek bundan sonraki yarışların daha güzel olabilmesi için destek çağrısında bulunmak istiyorum. Yine güzel bir yarış olacağını düşünüyorum ve halkımızı Cumartesi akşamüzerinden itibaren Akıncılar Tünel Yolu’na bekliyorum.”Yarışın ana sponsoru Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz: “Bizler Mobile Link Cep Shop ailesi olarak geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon ikinci kez ana sponsor olarak yarışa destek oluyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Bundan sonra da her zaman derneğimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Böyle büyük organizasyonları KKTC’de henüz kimse yapamadı, Başkanımıza ve derneğimize teşekkür ederim. Yarışçılarımıza başarılar diler, seyircilerimize de iyi seyirler dilerim.”Kıbrıs MandellaHome&Garden Direktörlerinden Berke Değirmencioğlu şirketleriyle ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin önemli firmalarından Sönmez Plastik’in Kıbrıs ayağı olan şirketlerinin Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtti. Motorsporlarının özel ilgileri olduğunu söyleyen Değirmencioğlu: “Motorsporları şirketimiz için çok önemlidir. Dünya ülkelerinde çok büyük sevgi ve ilgi duyulan bir spor dalıdır. Ülkemizde de derneğimiz, sponsorlar ve sporcular sayesinde bu spor dalı tabiri caizse lastik yakarak layık olduğu yere doğru ilerlemektedir. Ben burada direktörümüz Sesilia Değirmencioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına tüm yarışmacı arkadaşlara kazasız belasız bir yarış dilerim.”Mardo ailesi olarak adadaki Otomobil sporlarına katkı yaparak gençlerin bu güzel sporları, ileri sürüş zevklerini güvenli ortamlarda tatmin etmelerini destekliyoruz. Bu tip organizasyonlarla ayrıca adada daha güvenli bir trafik ortamının sağlanmasını da destekliyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Etkinlik boyunca Mardo ailesi olarak yiyecek-içecek standlarımızda misafirlerimize hizmet veriyor olacağız. Yetkililere teşekkür ederken, sporculara da başarılar dileriz.”İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı Ali Gürler: “Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böyle büyük bir organizasyona yeniden sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bizler Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Drag Yarışları en sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen sporlardan bir tanesi. Büyük özveri isteyen bu yarışa katkı koyan ve katılacak olan herkesi yürekten kutluyorum. Drag Yarışları gibi hızlı olan 4G ve 5G teknolojisine de en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Tüm yarışçılara başarılar ve keyifli yarışlar diliyorum.”Son olarak söz alan Yarış Direktörü Olgun Bıçak, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Beş yarışlık 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan “Mobile Link Cep Shop DragYarışı”nın 9 Eylül Cuma akşamüzeri 17.00’de sıralamalarla başlayacağını söyleyen Bıçak, 10 Eylül Cumartesi akşamüzeri 17.00’de ise ikili eşleşmelerin olacağını söyledi. 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağını aktaran Olgun Bıçak, her sınıfın birincisinin yararlanacağı toplam 35bin TL’lik ödül dağıtılacağını da duyurdu