Sezonun 2. Offroad yarışı Plümer’de

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonunun ikinci yarışını bu Pazar (23 Ekim 2022 Pazar) gerçekleştiriyor. Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde, Plümer koruluğu bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda, Mustafa Baştaş anısına yapılacak

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Dağ-Çamur Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde sezonun ikinci yarışını yapıyor. Bu Pazar (23 Ekim 2022 Pazar), Plümer’de hazırlanan etapta, Offroad Sprint formatında gerçekleştirilecek yarış, Baştaşlar Construction sponsorluğunda yapılacak. Mustafa Baştaş anısına Güven Sigorta, Gönyeli Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Başbakanşlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışta ekipler yaklaşık 6,2 kilometrelik etabı, biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Pazar sabahı 09.00’da Plümer’de toplanacak olan yarışçılar, teknik kontrollerin ardından 10.00’da yapılacak seremoni ile yarışa başlayacaklar. 10.20’de ilk aracın Fota’danstart almasıyla başlayacak olan heyecanda deneme etabı sonrası ilk etap 11.10’da, ikinci etap ise 12.00’de start alacak. Bu sırada Dağ-Çamur Offroad Derneği üyeleri ise hazırlanan amatör etapta mücadele edecekler. T1,T2 ve SSV olmak üzere 3 sınıfta mücadelenin yaşanacağı yarış sonunda ödül töreni de takribi 13.00’te Plümer’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

