Seyirci ralliye büyük ilgi gösterdi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi tamamlandı.
Hamitköy’dekisprint yarışına olduğu gibi bu yarışa da büyük ilgi gösteren binlerce ralli sever, ZetKarting Tesislerinde ve diğer etaplarda adrenalin dolu motor sporları gününü coşkuyla izlediler.
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