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Şampiyonlar Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde buluşacak

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Şampiyonlar Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde buluşacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, son 10 yılda Kuzey Kıbrıs Rallisi şampiyonu olan pilotlar yarışacak.
47. kez düzenlenecek olan sezonun en büyük rallisi 11 – 13 Ekim tarihlerinde ralli severler ile buluşacak. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, 2014 yılı şampiyonları Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi de start alacak.
 
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