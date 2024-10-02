Şampiyonlar Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde buluşacak

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen ve Gönyeli – Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, son 10 yılda Kuzey Kıbrıs Rallisi şampiyonu olan pilotlar yarışacak.
47. kez düzenlenecek olan sezonun en büyük rallisi 11 – 13 Ekim tarihlerinde ralli severler ile buluşacak. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde, 2014 yılı şampiyonları Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi de start alacak.
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