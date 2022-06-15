Rolling Drag Yarışı nefesleri kesti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun ilk kez organize ettiği “Güven Sigorta 2022 Rolling Drag Yarışı”, Serhatköy-Mevlevi arasındaki yolda yapıldı. 25 yarışçının katıldığı yarışta motosikletlerin süratleri nefesleri kesti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, “Güven Sigorta 2022 Rolling Motodrag Yarışı”, geçtiğimiz Pazar günü (12 Haziran 2022) yapıldı. Şampiyonaya dahil olmayan özel yarış, Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Serhatköy ile Mevlevi çemberleri arasındaki yolda yapıldı. KITMOK organizatörlüğünde ve Güven Sigorta’nın sponsorluğunda yapılan yarışa; Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net de katkı koydu. 4 sınıfta toplamda 25 yarışçının katıldığı yarışta sporcular hareketli şekilde start aldılar ve 600 metre yarıştılar. Oldukça süratli ve keyifli yarışta unutulmaz bir heyecan yaşandı. 600cc M1sınıfında Alex Milachenko birinci, Aksel Demircanlı ikinci ve Sokoli Gardelina üçüncü oldu. 1000cc Std. Sınıfında Hasan Canit birinci, Fuat Demirkan ikinci ve Serhat Özen üçüncü oldu. 1000cc M1 sınıfında ise Hüseyin Aksu birinci, Mustafa Kerme ikinci ve Hasan Canit üçüncü oldu. 1000cc M2 sınıfında yine Hüseyin Aksu birinci ve Mustafa Kerme ikinci oldu. Bu sınıfın üçüncüsü ise Mehmetali Karakaya oldu. Yarış sonunda ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Kupaları, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.



Dereceye girenler:

600 M1

1.Alex Milachenko (91)

2.Aksel Demircanlı (18)

3.Sokoli Gardelina (48)

1000 Std.

1.Hasan Canit (313)

2.Fuat Demirkan (666)

3.Serhat Özen (3)

1000 M1

1.Hüseyin Aksu (624)

2.Mustafa Kerme (99)

3.Hasan Canit (313)

1000 M2

1.Hüseyin Aksu (624)

2.Mustafa Kerme (99)

3.Mehmetali Karakaya (80)



