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ROK Cup Karting Şampiyonası takvimi güncellendi

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup KartingŞampiyonası”nın ikinci devresinde yapılacak 3 yarışın tarihlerini içeren yeni takvim yayınlandı

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ROK Cup Karting Şampiyonası takvimi güncellendi
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğununesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 10 Eylül 2022 Cumartesi günü CemsaSporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışıyla devam edecek. Sezonun ikinci devresinde yapılacak yeni uygulamalar ve güncel konuların görüşüleceği sporcu bilgilendirme toplantısının yapılacağı da açıklandı. 2 Eylül 2022 Cuma günü, saat 19.00’da yapılacak toplantının CemsaSporting Center’de olacağı duyuruldu.
nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası
4.Ayak: 10 Eylül 2022-Cemsa Karting
5.Ayak: 1 Ekim 2022-Cemsa Karting
6.Ayak: 29 Ekim 2022-Cemsa Karting
(haber: damalibayrak.net)
 
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