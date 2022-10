ROK Cup Karting Şampiyonası 5.yarışları yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, beşinci ayak yarışları geçtiğimiz Pazar günü (2 Ekim 2022) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta, ikisi Türkiye’den misafir olmak üzere 19 yarışçı mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü yapılan sezonun beşinci ayak yarışlarıyla devam etti. Altı ayaktan oluşan 2022 takviminin beşinci ayak yarışları Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Bu sezon ilk kez kullanılan RC5 kodlu 1,335 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılan yarışta ikisi Türkiye’den olmak üzere toplam 19 yarışçı mücadele etti. Mini kategoride iki Rüzgar’ın mücadelesinden iki yarışı da kazanmayı başaran Rüzgar Okman galip ayrıldı. Rüzgar Miralay ikinci olurken İsmail Araz iki yarışında üçüncüsü olarak günün Mini üçüncüsü oldu. Gün sonunda 22’şer puanla dizilen 3 pilottan Erin Bolkaner tur zamanına göre dördüncü, Zafer Niyazi beşinci ve Türkiye’den yarışa katılan Arslan Birgili altıncı oldu. Günün yedincisi Ateş Karalım olurken, Eren Murat Ortaç sekizinci oldu. 4 yarışçının mücadelesine sahne olan Junior kategoride Niyazi Özçınar iki yarışta da zirvede yer aldı ve günü 40 puanla birinci tamamladı. Demir Göksan ile Hasan Onalt’ın mücadelesinden Göksan galip ayrılırken, podyumun üçüncü basamağında Onalt yer aldı. Bu kategorinin dördüncüsü ise Metin Bıçkıcıoğlu oldu. Birlikte piste çıkan Senior ve Master kategorilerinde toplam 7 yarışçı mücadele etti. Senior birincisi Halil Kahraman olmayı başardı. Gazi Yuca ise ikinci oldu. Eski şampiyonlardan Salih Karalım’ın zaferiyle sonuçlanan Master kategoride Güner Ballı ile Arkın Şevketoğlu keyifli bir ikincilik mücadelesi verdi. Günün sonunda bu mücadeleyi kazanan Ballı oldu. Şevketoğlu ise üçüncü oldu. Umut Araz ile de Türkiye’den yarışa katılan Mehmet Yaman’ın mücadelesi izlemeye değerdi. Bu mücadeleden de Araz galip ayrıldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Cemsa Sporting Center direktörlerinden Mehmet Karalım ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Türkiye’den gelerek yarışa katılan iki ekip ise yarışa katıldıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.Dereceler:MiniPilot No. Puan1 Rüzgar Okman 7 402 Rüzgar Miralay 5 343 İsmail Araz 10 304 Erin Bolkaner 9 225 Zafer Niyazi 33 226 Arslan Birgili 35 227 Ateş Karalım 2 218 Eren Murat Ortaç95 16JuniorPilot No. Puan1 Niyazi Özçınar 7 402 Demir Goksan 6 343 Hasan Onalt 10 284 Metin Bıçkıcıoğlu47 28SeniorPilot No. Puan1 Halil Kahraman 11 402 Gazi Yuca 49 34MasterPilot No. Puan1 Salih Karalım 5 402 Güner Ballı 515 323 Arkın Şevketoğlu73 324 Umut Araz 6 245 Mehmet Yaman35 11