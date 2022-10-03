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ROK Cup Karting Şampiyonası 5.yarışları yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, beşinci ayak yarışları geçtiğimiz Pazar günü (2 Ekim 2022) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta, ikisi Türkiye’den misafir olmak üzere 19 yarışçı mücadele etti

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ROK Cup Karting Şampiyonası 5.yarışları yapıldı
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü yapılan sezonun beşinci ayak yarışlarıyla devam etti. Altı ayaktan oluşan 2022 takviminin beşinci ayak yarışları Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Bu sezon ilk kez kullanılan RC5 kodlu 1,335 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılan yarışta ikisi Türkiye’den olmak üzere toplam 19 yarışçı mücadele etti. Mini kategoride iki Rüzgar’ın mücadelesinden iki yarışı da kazanmayı başaran Rüzgar Okman galip ayrıldı. Rüzgar Miralay ikinci olurken İsmail Araz iki yarışında üçüncüsü olarak günün Mini üçüncüsü oldu. Gün sonunda 22’şer puanla dizilen 3 pilottan Erin Bolkaner tur zamanına göre dördüncü, Zafer Niyazi beşinci ve Türkiye’den yarışa katılan Arslan Birgili altıncı oldu. Günün yedincisi Ateş Karalım olurken, Eren Murat Ortaç sekizinci oldu. 4 yarışçının mücadelesine sahne olan Junior kategoride Niyazi Özçınar iki yarışta da zirvede yer aldı ve günü 40 puanla birinci tamamladı. Demir Göksan ile Hasan Onalt’ın mücadelesinden Göksan galip ayrılırken, podyumun üçüncü basamağında Onalt yer aldı. Bu kategorinin dördüncüsü ise Metin Bıçkıcıoğlu oldu. Birlikte piste çıkan Senior ve Master kategorilerinde toplam 7 yarışçı mücadele etti. Senior birincisi Halil Kahraman olmayı başardı. Gazi Yuca ise ikinci oldu. Eski şampiyonlardan Salih Karalım’ın zaferiyle sonuçlanan Master kategoride Güner Ballı ile Arkın Şevketoğlu keyifli bir ikincilik mücadelesi verdi. Günün sonunda bu mücadeleyi kazanan Ballı oldu. Şevketoğlu ise üçüncü oldu. Umut Araz ile de Türkiye’den yarışa katılan Mehmet Yaman’ın mücadelesi izlemeye değerdi. Bu mücadeleden de Araz galip ayrıldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Cemsa Sporting Center direktörlerinden Mehmet Karalım ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Türkiye’den gelerek yarışa katılan iki ekip ise yarışa katıldıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.
 
Dereceler:
Mini
                Pilot                      No.        Puan
1             Rüzgar Okman  7             40
2             Rüzgar Miralay  5             34
3             İsmail Araz          10           30
4             Erin Bolkaner     9             22
5             Zafer Niyazi        33           22
6             Arslan Birgili       35           22
7             Ateş Karalım      2             21
8             Eren Murat Ortaç95       16
 
 
Junior
                Pilot                      No.        Puan
1             Niyazi Özçınar   7             40
2             Demir Goksan   6             34
3             Hasan Onalt       10           28
4             Metin Bıçkıcıoğlu47        28
 
 
Senior
                Pilot                      No.        Puan
1             Halil Kahraman 11           40
2             Gazi Yuca            49           34
 
 
 
Master
                Pilot       No.        Puan
1             Salih Karalım      5             40
2             Güner Ballı         515         32
3             Arkın Şevketoğlu73        32
4             Umut Araz          6             24
5             Mehmet Yaman35          11
 
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