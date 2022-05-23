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ROK Cup Karting ilk yarışı nefesleri kesti

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Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup KartingŞampiyonası”nın ilk yarışı 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapıldı. Çekişmeli geçen yarışta 4 kategoride dereceye girenler belirlendi

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ROK Cup Karting ilk yarışı nefesleri kesti
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğununesdersan.com’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası 22 Mayıs 2022 Pazar başladı. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını CemsaSporting Center’de gerçekleştirdi. Cumartesi günü yapılan antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından 22 Mayıs 2022 Pazar yarış heyecanı yaşandı.
Toplamda 24 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. CemsaSporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde RüzgarOkman birinciliğe ulaşmayı başardı. İkinci İsmail Araz olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu.
Junior kategoride Niyazi Özçınar iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Macila olurken, üçüncü Demir Göksan oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve Halil Kahraman birinciliğe ulaştı. Onu sırasıyla Mustafa Efe ve Arkın Şevketoğlu takip etti. Master kategoride ise İzzet Çınar iki yarışta da zafere ulaştı. Onu Enver Özbeşer ikinci olarak ve Güner Ballı üçüncü olarak takip etti. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni pistte yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı TiginGüryel takdim etti.
 
 
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