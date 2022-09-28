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Rauf Denktaş’ın ralli aracı Türkiye etaplarında yarışıyor

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Rauf Denktaş’ın ralli aracı Türkiye etaplarında yarışıyor
Gökhan KUZU
Ülkemizin başarılı Ralli pilotlarından Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yarışlarında kullandığı arabası Hyundai R5’i Türkiye’ye sattı.
Türkiyeli rallici Ogün Okat tarafından satın alınan aracın fotoğrafı sosyal medyada Okat tarafından paylaşıldı.
Ogün Okat’ın co pilotluğunu ise Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu lisansı ile yarışan Özden Yılmaz yapacak.
 
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