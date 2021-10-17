Ralliye 36 kayıt

Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 – 23 – 24 Ekim tarihleri arasında Girne’de start alacak. Rallide rekor sayıda araç start alacak. Toplam 36 araç rallide yarışacak

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı 22-24 Ekim tarihlerinde “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” olarak düzenleniyor. 4. kez ana sponsorluğunu Gülgün Süt'ün yapacağı ve 44. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 18.00’de yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanacak şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, 23 Ekim Cumartesi günü 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanacak etabı geçecekler ve Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar. 24 Ekim Pazar günü ise tamamen tek bölgede gerçekleşecek yarışta ekipler Akdeniz-Kalkanlı-Tepebaşı etaplarını ikişer kez geçip yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 GoodYear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N

2 MRB Racing Team Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 1

3 Flat Out Rally Team Barış Kalfaoğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX N

4 Drift NEU Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia R5 2

5 MRB Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 2

6 Flat Out Rally Team Deniz Fahri Serhan Tan Skoda Fabia R5 2

7 Flat Out Rally Team Mustafa Bulutoğluları Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 2

8 Macila Rally Team Cahit Yetkili Harun Çakır Volkswagen Polo R5 2

9 GoodYear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N

10 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2

11 Drift NEU Racing Team Buğur Kambilili Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1

12 GoodYear Racing Team Kerim Hacımevlüt Mehmet Demirağ Mitsubishi Lancer Evo VI 1

13 GoodYear Racing Team Yusuf Çocuk Zeki Çetinkol Mitsubishi Lancer Evo IX 1

14 GoodYear Racing Team Cevdet Alptürk İrfan Topçu Mitsubishi Lancer Evo IX N

15 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2

16 Vural Vurur Gökan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VII 1

17 Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugout 206 3

18 Önder Zaim Emre Üngüder Canam Maverick X3 R

19 Sami Doğan Ali Burhan Canam Maverick X3 R

20 Doğa Koyuncu Mazda RX7 SSS

21 Dinç Yüceöz Ford Escort SSS

22 Mehmet Adalı Ford Escort SSS

23 Hasan Yücebaş Crosskart SSS

24 Ali Köroğlu Mini SSS

25 Önem Biçentürk Hüseyin Ayrılmazk. Nissan Silvia SSS

26 Ülkü Erçoban Nissan Silvia SSS

27 Ömer İlhan Sayar Nissan Silvia SSS

28 Kürşat Güdül Orhan Keleş Nissan Silvia SSS

29 İbrahim Say Nissan Silvia SSS

30 Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline SSS

31 Eser Yılsay Lisani Yılsay Nissan 350z SSS

32 Hüda Hüdan Hasan Reyhan Suzuki Vitara SSS

33 Mustafa Baran Toyota Chaser SSS

34 İbrahim Aydoğanlı Resul Yaşar Nissan Silvia SSS

35 Serkan Bolkaner Nissan Skyline SSS

36 Yusuf Çocuk Nissan Silvia SSS