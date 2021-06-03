Rallide sırada nesdersan.com Rallisi var

Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sezonun ikinci yarışı nesdersan.com Rallisi olarak 3 günlük olarak düzenlenecek

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2. yarışı gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı olan Chase Grup Rallisinden sonra sezonun ikinci yarışı nesdersan.com Rallisi olarak düzenlenecek. 11 – 12 – 13 Haziran’da 3 günlük olarak gerçekleştirilecek olan nesdersan.com Rallisinde start Lefkoşa’da Girne Kapısından verilecek.

12 Haziran’da Balıkesir etabı sonrasında Cemsa Pistinde yarış devam edecek.

13 Haziran’da ise Serdarlı, Meriç ve Görneç’teki etapların geçilmesiyle yarış tamamlanacak. Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışını Deniz Fahri kazanmıştı.

