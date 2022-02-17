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Rallide sezon 19 Mart’ta başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk yarış 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması planlanıyor

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Rallide sezon 19 Mart’ta başlıyor
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli-Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında taslak takvim ve yarış sayıları belirlendi.
Üç yarıştan oluşması planlanan Sprint Şampiyonası yarışları aynı zamanda Ralli Şampiyonasına da puan verecek.
Beş Ralli ve 3 Sprint’den oluşması planlanan Ralli Şampiyonası toplam 8 yarıştan oluşacak.
2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk yarış 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması planlanırken, Tırmanma’da ise ilk yarışın 10 Nisan’da yapılması takvimde planlanmakta.
 
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