Rallide sezon 19 Mart’ta başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk yarış 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması planlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli-Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarında taslak takvim ve yarış sayıları belirlendi.

Üç yarıştan oluşması planlanan Sprint Şampiyonası yarışları aynı zamanda Ralli Şampiyonasına da puan verecek.

Beş Ralli ve 3 Sprint’den oluşması planlanan Ralli Şampiyonası toplam 8 yarıştan oluşacak.

2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda ilk yarış 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması planlanırken, Tırmanma’da ise ilk yarışın 10 Nisan’da yapılması takvimde planlanmakta.

