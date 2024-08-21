Ralli’de R5’lerin mücadelesi nefesleri kesti

Zafer Doğan Anı Rallisi’nde ilk 5 sırayı R5 Sınıfındaki (Sınıf 2) arabalar elde ederken, birinci ile üçüncü gelen arasında sadece 14 saniye fark olması yarışın ne kadar çekişmeli geçtiğini gözler önüne serdi

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapıldı. Sami Doğan Motors’un katkılarıyla hayata geçirilen yarış, Cumartesi günü Fuar Özel Seyirci Etabı ile başlarken, toplamda 22 ekibin mücadele ettiği ralli Pazar günü Balıkesir, Mora ve Meriç bölgelerinde yapılan 8 etapla tamamlandı. Zafer Doğan Anı Rallisi’nde ilk 5 sırayı R5 Sınıfındaki (Sınıf 2) arabalar elde etti. Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi yarışın birincisi olurken, ikinciliği sadece 5,4 saniye farkla Volkswagen Polo GTI Rally 2 ile mücadele eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi elde etti. Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar – Hasan Evrensel ikilisi 14 saniye farkla üçüncü, NEU Drift Racing Team ekibi Sami Doğan – Ali Burhan dördüncü, Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk, 5.liği elde etti.



