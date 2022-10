Ralli’de gözler en büyük yarışta

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonikstartı ve ödül töreni Lefkoşa SurlariçiZahra Sokak’ta yapılacak. 28 Ekim Cuma akşamı Havai Fişek gösterisi eşliğinde, saat 18.00’de yapılacak açılışın ardından ilk gün ekipler Uludağ ve HerbyTea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçecekler. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak ve ralli canlı yayın ile yayınlanacak. RajoJuke ise Seremonikstart ve Girne Kapısı’nda ralliye renk katacak. Uludağ ve HerbyTea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 29 Ekim Cumartesi günü Serdarlı ve Meriç etapları geçilecek. Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide Serdarlı etabının ilk geçilişi 13.45’ten itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’tan itibaren başlayacak. Çatoz etabının ise ilk geçilişi 15.50’den itibaren, ikinci geçilişi ise 16.40’tan itibaren başlayacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Serdarlı etabı Ergenekon köyünden başlayıp, Serdarlı köyünde bitecek. Çatoz etabı ise Serdarlı köyünden başlayıp, yine Serdarlı köyünde bitecek. 30 Ekim Pazar günü Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Meriç etabının ilk geçilişi 10.10’dan itibaren, ikinci geçilişi ise 11.10’dan itibaren başlayacak. Balıkesir etabının ise ilk geçilişi 13.45’den itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’dan itibaren başlayacak. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak.

RALLİDE 18 EKİP, ÖZEL SEYİRCİ ETABINDA TOPLAM 29 EKİP YARIŞACAK

Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisinin Skoda Fabia R5 ile,ÇağkanBozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile ve Cevdet Alptük-Mustafa Yücener ikilisinin Ford Fiesta R5 ile yarışacağı rallide toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve HerbyTea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.

Gülgün Süt Mamülleri Ltd. Direktörleri Mustafa ve Yunus Betmezoğlu: “2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne kurumsal yapımızla ana sponsor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Son beş yıldır gelenek haline getirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Rallisi sponsorluğu bizim için tanıtımdan öteye KKTOK’ya yapmış olduğu güzel ve kaliteli organizasyona katkı koymak, ralli sporunun büyüyüp gelişmesinde sporcularımıza yardımcı olmak gayesi gütmektedir. Gülgün Süt Mamülleri Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni iki kurumsal yapının önderliğinde daha da ileri boyutlara taşıma arzusundayız. Gönül arzu ediyor ki ülkemizdeki rallicilerimizin Uluslararası arenada da yarışmalarını sağlayabilecek bir ortam yaratılsın ve yine gönlümüz arzu ediyor ki KKTC’de de ralli organizasyonlarına Uluslararası bir boyut kazandırılsın. Bizler de Gülgün Süt Mamülleri Ltd. olarak bu organizasyonlara maddi katkılarımızı koyalım. Bundan hiç kaçınmayacağımızı belirtmek isteriz. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne katılacak olan tüm ekiplere kazasız zevkli bir yarış diliyoruz. Herkese başarılar.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı TiginKişmir: “Çekismeli geçen sezonun en zorlu ve büyük rallisi olacak. 45’incisini düzenleyeceğimiz ülkemizin en köklu rallisini yapmaktan mutluluk duyacağız. Tüm Motorsporseverleri bu güzel organizazsyonu güvenli şekilde izlemeye davet ediyoruz.” dedi.



Program

28 Ekim Cuma

GirneKapısı: 19.00

29 Ekim Cumartesi

Serdarlı 1: 13.48

Serdarlı 2: 14.41

Çatoz 1: 15.54

Çatoz 2: 16.42

30 Ekim Pazar

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42