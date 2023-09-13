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Ralli’de altıncı yarış Mesarya’da

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Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. Yarışı Aveon Sigorta Rallisi 23-24 Eylül de Mesarya bölgesindeki Meriç, Balıkesir ve Dikmen etaplarında gerçekleşecek

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Ralli’de altıncı yarış Mesarya’da
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Kuzey Kıbrıs Turin ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. Yarışı Aveon Sigorta Rallisi 23-24 Eylül de gerçekleşecek.
23 Eylül akşamı Avlu Lefkoşa’dan start alacak Rallide Cemsa’da Çift ÇıkışSeyirci etabı geçilecek.
6. yarış 24 Eylül pazar günü Meriç, Balıkesir ve Dikmen etapları ile tamamlanacak. Ralli Avlu Lefkoşa da podyum ile son bulacak.
 
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