Rallide 28 yılda 13 farklı pilot şampiyonluğa ulaştı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK), 1993’ten günümüze kadar düzenlediği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında 13 farklı pilot şampiyonluğa ulaştı.
2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ise oldukça iddialı pilotların katılımı ile başlarken, ilk yarış olan Chase Grup Rallisini, Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi kazanmıştı.
28 yılda şampiyon olan 28 pilot ve co– pilotları şöyle:
1)1993 Cem Aytaç-Eşref Yücel
2)1994 Halit A Raşit-Hüseyin Dümenci
3) 1995 Mehmet Altıntaş-Güven Yücener
4) 1996 Cem Aytaç-Eray Özseyhan
5) 1997 Cem Aytaç- Akan Keskiner
6) 1998 Aziz Soyseven- Ahmet Katar
7) 1999 Cem Aytaç-Eray Özseyhan
8) 2000 Ahmet Şevketoğlu- Eray Özseyhan
9) 2001 Hasan Özseyhan-Akan Keskiner
10) 2002 Fikri Macila - Tanfer Aktunç
11) 2003 Ahmet Şevketoğlu-NebilÖnaral
12) 2004 Fikri Macila-Tanfer Aktunç
13) 2005 Göksel Macila-Oğuz Takar
14) 2006 Ömer Yıldız-Levent Sönmez
15) 2007 Ahmet Şevketoğlu –Nebil Önaral
16) 2008 Ahmet Şevketoğlu-Melih Pastırmacı
17) 2009 Ömer Yıldız-Mustafa Yücener
18) 2010 Nevzat P Sancar- Gökhan Sancar
19) 2011 Ömer Yıldız - Kerem Toka
20) 2012 Nevzat P Sancar- Gökhan Sancar
21) 2013 Derviş Sütcüoğlu- Harun Çakır
22) 2014 Fikri Macila-Mehmet Mişon
23) 2015 Fikri Macila-Ömer Topcu
24) 2016 Rauf Denktaş- Derviş Savorona
25) 2017 Rauf Denktaş- Derviş Savorona
26) 2018 Cevdet Alptürk- Mustafa Yücener
27) 2019 Cevdet Alptürk- Özden Yılmaz
28) 2020 Fikri Macila-Doğa Koyuncu
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