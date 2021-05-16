Rallide 28 yılda 13 farklı pilot şampiyonluğa ulaştı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK), 1993’ten günümüze kadar düzenlediği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında 13 farklı pilot şampiyonluğa ulaştı.

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ise oldukça iddialı pilotların katılımı ile başlarken, ilk yarış olan Chase Grup Rallisini, Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi kazanmıştı.

28 yılda şampiyon olan 28 pilot ve co– pilotları şöyle:

1)1993 Cem Aytaç-Eşref Yücel

2)1994 Halit A Raşit-Hüseyin Dümenci

3) 1995 Mehmet Altıntaş-Güven Yücener

4) 1996 Cem Aytaç-Eray Özseyhan

5) 1997 Cem Aytaç- Akan Keskiner

6) 1998 Aziz Soyseven- Ahmet Katar

7) 1999 Cem Aytaç-Eray Özseyhan

8) 2000 Ahmet Şevketoğlu- Eray Özseyhan

9) 2001 Hasan Özseyhan-Akan Keskiner

10) 2002 Fikri Macila - Tanfer Aktunç

11) 2003 Ahmet Şevketoğlu-NebilÖnaral

12) 2004 Fikri Macila-Tanfer Aktunç

13) 2005 Göksel Macila-Oğuz Takar

14) 2006 Ömer Yıldız-Levent Sönmez

15) 2007 Ahmet Şevketoğlu –Nebil Önaral

16) 2008 Ahmet Şevketoğlu-Melih Pastırmacı

17) 2009 Ömer Yıldız-Mustafa Yücener

18) 2010 Nevzat P Sancar- Gökhan Sancar

19) 2011 Ömer Yıldız - Kerem Toka

20) 2012 Nevzat P Sancar- Gökhan Sancar

21) 2013 Derviş Sütcüoğlu- Harun Çakır

22) 2014 Fikri Macila-Mehmet Mişon

23) 2015 Fikri Macila-Ömer Topcu

24) 2016 Rauf Denktaş- Derviş Savorona

25) 2017 Rauf Denktaş- Derviş Savorona

26) 2018 Cevdet Alptürk- Mustafa Yücener

27) 2019 Cevdet Alptürk- Özden Yılmaz

28) 2020 Fikri Macila-Doğa Koyuncu

