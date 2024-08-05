Ralliciler Zafer Doğan anısına yarışacak

2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı Zafer Doğan adına 17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak Zafer Doğan Anı Rallisi, Lefkoşa Fuar Alanı ile Balıkesir – Meriç bölgesinde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı Zafer Doğan adına 17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak Zafer Doğan Anı Rallisi olarak gerçekleşecek.

Ralli, 17 Ağustos Cumartesi Hamitköy de bulunan Sami Doğan Motors’tan start alıp uzun zamandan sonra kullanılacak Lefkoşa Fuar Alanı içerisindeki SSS ile başlayacak.

18 Ağustos Pazar günü ise Balıkesir-Meriç bölgelerinde gerçekleşecek yarış Sami Doğan Motors önünde ödül töreni ile son bulacak.

