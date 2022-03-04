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Ralli sezonu için geri sayım başladı

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Ralli sezonu için geri sayım başladı
Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek olan 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli, Tırmanma ve Sprint Şampiyonaları için geri sayım başladı.
İlk yarış Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonasına puan verecek ve 3 Nisan’da gerçekleşecek. Tırmanma Şampiyonası ise 10 Nisan da start alacak.
 
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