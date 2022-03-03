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Ralli şampiyonasının ismi Ahmet Kişmir Ralli Kupası olacak

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Ralli şampiyonasının ismi Ahmet Kişmir Ralli Kupası olacak
Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu 2022 yılı Ralli Şampiyonası'nı Ahmet Kişmir Ralli Kupası olarak belirledi.
Konuyla ilgili KKTOK şu açıklamayı yaptı:
2021 Sezonunda Ayer Argün Ralli Kupası adı altında gerçekleşen Mahalli Ralli Şampiyonası, 2022 Sezonun da yine KKTOK kurucu üyelerinden olan ve yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili abimiz Ahmet Kişmir anısına Ahmet Kişmir Ralli Kupası olarak gerçekleşecek ve Şampiyona 8 yarıştan oluşacak.
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