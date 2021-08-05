Ralli şampiyonasında gözler 4. yarışta

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 4. yarışı gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 4. Yarışı,Car&Cars Rallisi 14 – 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Ekipler ilk gün Alayköy’de 2 gece etabı ile geçecekler. Rallinin 2. gününde ekipler Yılmazköy,Kanlıköy ve Kermiyabölgesindeki etapları geçip Car&Cars önünde podyuma çıkacaklar.

