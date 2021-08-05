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Ralli şampiyonasında gözler 4. yarışta

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Ralli şampiyonasında gözler 4. yarışta
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 4. yarışı gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının 4. Yarışı,Car&Cars Rallisi 14 – 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Ekipler ilk gün Alayköy’de 2 gece etabı ile geçecekler. Rallinin 2. gününde ekipler Yılmazköy,Kanlıköy ve Kermiyabölgesindeki etapları geçip Car&Cars önünde podyuma çıkacaklar.
 
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