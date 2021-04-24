Ralli Şampiyonasına hazırlanıyorlar

7 – 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Chase Grup Rallisi öncesinde Rauf Denktaş ve Çağkan Bozalanlar test sürüşleri gerçekleştirdiler

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası başlıyor.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Chase Grup Rallisi olarak düzenlenecek olan ralli 7 – 8 Mayıs tarihlerinde ZetKarting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı ile etaplara ısınan pilotlar, Chase Grup Rallisi öncesinde arabalarını denemeye başladılar. Yarışın düzenleneceği etaplarda Rauf Denktaş ve ÇağkanBozalanlar test sürüşleri gerçekleştirdiler.



Foto: Özgür GÖKSEL