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Ralli Şampiyonası start alıyor

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Ralli Şampiyonası start alıyor
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası başlıyor.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Chase Grup Rallisi olarak düzenlenecek olan ralli 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Zet Karting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleştirilecek.
 
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