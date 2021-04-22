Ralli Şampiyonası start alıyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası başlıyor.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Chase Grup Rallisi olarak düzenlenecek olan ralli 7 – 8 Mayıs tarihlerinde Zet Karting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleştirilecek.

