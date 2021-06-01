Ralli Kulübünde hareketli günler

Ralli Kulübü yönetim kurulu, 2021 sezonunu açmaya hazırlanırken gerçekleştirdiği toplantı ile organizasyon komitesi ve üst düzey görevlileri ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD), kurulduğu günden itibaren her geçen gün otomobil sporunda geçmişte görev alan tecrübeli isimler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ralli Kulübü yönetim kurulu 2021 sezonunu açmaya hazırlanırken gerçekleştirdiği toplantı ile organizasyon komitesi ve üst düzey görevlileri ile bir araya geldi.

2021 sezonu öncesi motorsporlarındaki gelişmeler ve düzenlenecek organizasyonlar ele alındı. Geçmiş yıllarda birçok organizasyonda görev almış ve yarış komiserliği görevini üstlenmiş Osman İpar’ı da kadrosuna katan Ralli Kulübü’nde başkan Niyazi Tekindor açıklamalarda bulundu.

Tekindor, “Tecrübeli isimlerin görev aldığı ralli sprint organizasyonlarına bu yıl da güçlü bir kadroyla başlıyoruz. Otomobil sporlarında çok önemli yeri olan Osman İpar abimizin bu yıl bizimle çalışacak olması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşıyorum.

Organizasyonlarımızın belli bir disipline ve kurala bağlı olması nedeni ile çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Sorumluluklarımızın ve yükümlülüklerimizin farkındayız. Festival havasında düzenlemeyi planladığımız 2021 Ralli Sprint ve ‘Hillclimb’ şampiyonalarımız için çalışmalarımızı başlattık. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeni ile kısa mesafeli ve küçük bütçeli organizasyonlar yapmayı planlıyoruz.

Böylelikle kulübümüzün, yarışmacılarımızın ve sponsorlarımızın ekonomik yönden daha rahat olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

